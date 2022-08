Assunta: Cremona, il vescovo celebra in cattedrale e al santuario di Caravaggio. Sarà anche a Brancere per presiedere la messa della Madonna del Po

In occasione della solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria il vescovo di Cremona, mons. Antonio Napolioni, presiederà alle ore 11 di lunedì 15 agosto l’Eucaristia nel duomo di Cremona (che sarà trasmessa in diretta tv e web) concelebrata con il capitolo della cattedrale, mentre nella serata di domenica 14, alle ore 21, sarà al santuario di Santa Maria del Fonte a Caravaggio per la celebrazione della veglia dell’Assunzione, con il rosario e l’ufficio delle letture.

La cattedrale di Cremona, intitolata proprio a S. Maria Assunta, si è preparata alla solennità con il triduo che quest’anno, vista la concomitanza della vigilia con la festività domenicale, è stato anticipato alle giornate di mercoledì, giovedì e venerdì: ogni giorno è stato celebrato il rosario meditato alle 17.30 e, a seguire, la messa delle 18 con una riflessione in preparazione alla festa. Domenica 14 alle 17.30 il capitolo celebrerà i primi vespri della solennità, seguiti della celebrazione eucaristica prefestiva delle 18. Lunedì, poi, le celebrazioni seguiranno gli orari festivi consueti: alle 8, 9.30 e alle 18; alle 17.30 il canto dei secondi vespri con i canonici del capitolo.

Nel pomeriggio alle 17 mons. Napolioni sarà poi a Brancere per presiedere la messa della Madonna del Po. Quest’anno non è in programma la tradizionale processione con le barche sul Po a causa dell’emergenza idrica, ma è confermata l’Eucaristia con la presenza dell’effigie della Vergine di Bracere che, al termine della celebrazione, sarà portata sulla sponda del fiume, dove si assisterà al lancio della corona di fiori e alla benedizione delle acque e delle rive del Po.

L’Assunzione della Vergine Maria sarà celebrata con particolare solennità anche al santuario di Caravaggio. Si apriranno nel pomeriggio di domenica 14 agosto i primi vespri alle 17, la messa alle 17.30 e in serata, alle 21, la veglia dell’Assunzione con il vescovo. Lunedì le messe seguiranno anche a Caravaggio l’orario festivo (7, 8.30, 10, 11.30, 16 e 17.30). Alle 15 la celebrazione mariana e alle 17 i vespri della solennità. Le celebrazioni possono essere seguite in diretta streaming sul sito www.santuariodicaravaggio.it, anche attraverso l’apposita app.