Giovani: “Carta di Leuca 2022”, con il pellegrinaggio notturno “verso un’alba di pace” si conclude l’edizione 2022

Con il pellegrinaggio notturno “Verso un’Alba di Pace” nella notte del 14 agosto si concluderà “Carta di Leuca 2022”, la settima edizione dell’evento internazionale che avuto come tema: “The Right Ways Of Peace (Le Giuste Vie Della Pace)”.

A questa edizione, nel rispetto del protocollo sicurezza anti contagio Covid-19, hanno partecipato 70 giovani provenienti dall’Italia, Albania, Cipro, Portogallo, Romania, Ungheria, Ucraina, Nigeria, Egitto, Grecia e di nazionalità dei Paesi del continente africano ma ospiti della Svezia. Dopo due anni di restrizioni dovute alla pandemia, come accadeva fino al 2019, quest’anno si prevede la partecipazione di migliaia di persone che, con le fiaccole, illumineranno il cammino, aggregandosi ai partecipanti di “Carta di Leuca 2022”, oltre che dalla stessa diocesi di Ugento-Santa Maria di Leuca, hanno anticipato la loro presenza 50 pellegrini dalla cittadina di Tuglie e 70 giovani ospiti dell’oratorio “Luci Perti” di Tiggiano.

Il programma della giornata conclusiva prevede che nella notte di domenica 14 agosto, alle 00.30, i partecipanti a “Carta di Leuca 2022” partiranno dal convento San Francesco di Ruffano per raggiungere la tomba di don Tonino Bello di Alessano, dove dalle ore 1.30 si svolgerà la “Veglia per la pace”. Al termine, prenderà avvio il pellegrinaggio notturno “Verso un’Alba di Pace” con destinazione Santa Maria De Finibus Terrae, seguendo l’antica “Via dei Pellegrini”, ricca della presenza di numerose cripte, cappelle e chiese intitolate alla Vergine Maria, un percorso che fa parte della via Leucadense. A conclusione del pellegrinaggio, i partecipanti raggiungeranno la basilica di Santa Maria di Leuca, dove, alle 6.45, sul piazzale del santuario di Leuca, si svolgerà la proclamazione e la firma di “Carta di Leuca 2022” da parte dei partecipanti. Alle 7.15 si svolgerà la celebrazione dell’Eucaristia, presieduta da mons. Vito Angiuli, vescovo di Ugento-Santa Maria di Leuca. Al termine della celebrazione, all’interno del santuario, si svolgerà l’offerta dell’Olio da parte del Comune di Ruffano per l’accensione della Lux Pacis.