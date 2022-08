Diocesi: Reggio Emilia-Guastalla, domani festa a Talada per i 60 anni di sacerdozio di don Alcide Mariotti

Festa grande domenica 14 agosto a Talada, nella diocesi di Reggio Emilia-Guastalla: la parrocchia di San Michele Arcangelo festeggerà i sessant’anni di sacerdozio di don Alcide Mariotti, nato a Talada (Busana) il 22 marzo 1935 e ordinato sacerdote in cattedrale dal vescovo Beniamino Socche il 29 giugno 1962.

“Numerose le tappe del suo lungo ministero sacerdotale: subito dopo l’ordinazione è stato nominato vicario cooperatore a Quattro Castella, dove è rimasto fino 1972, anno in cui ha assunto l’incarico di vicario coadiutore con diritto di successione a Bagno, di cui è divenuto parroco nel 1975, ruolo mantenuto fino al 1983. In quell’anno il vescovo Gilberto Baroni lo chiamava alla impegnativa guida della parrocchia di San Quirino di Correggio, dove è rimasto fino al 1999. Poi l’incarico di parroco a Pieve di Guastalla e Baccanello fino al 2008, divenendo anche dal 2002 amministratore parrocchiale di San Martino di Guastalla. Nel 2008 assumeva a Sassuolo la guida della comunità parrocchiale di Sant’Antonio di Padova, succedendo ai frati”, si legge in una nota della diocesi di Reggio Emilia-Guastalla, che ricorda: “Attualmente è cappellano ospedaliero nell’Ospedale Sant’Anna di Castelnovo ne’ Monti e collaboratore pastorale nell’Unità pastorale ‘Beata Vergine di Bismantova”’. Per 21 anni, dal 1970 al 1991 ha ricoperto l’incarico di propositivo. “Apprezzato e attivo consulente ecclesiastico dell’Associazione italiana maestri cattolici (Aimc), incidendo con competenza nella vita dell’associazione”, prosegue la nota, aggiungendo che don Mariotti “è stato assistente diocesano dell’associazione ‘Familiari del clero’ al 1974 al 1998 e regionale dal 1984-1998”. Ancora: “Accoglienza, senso dell’amicizia, sorriso sono doti che contraddistinguono don Alcide, grande appassionato della montagna”.

Domenica 14 agosto a Talada, in coincidenza con la tradizionale sagra della Madonna del Rosario, don Mariotti presiederà alle 11 la concelebrazione eucaristica per il suo sessantesimo di sacerdozio. Il servizio liturgico sarà svolto dai giovani di Castelnovo ne’ Monti e i canti saranno animati dalla corale di Talada, Cervarezza e Costa de’ Grassi guidata da Pietro Campani. Al termine della santa messa sono previsti i saluti delle autorità e alcune testimonianze; quindi don Alcide impartirà la benedizione solenne ai fanciulli, ai ragazzi, ai giovani e alle famiglie, cerimonia predisposta da don Giovanni Costi, anch’egli della parrocchia di Talada. È prevista la pubblicazione di un volumetto che ripercorre i dodici lustri di ministero sacerdotale di don Mariotti.