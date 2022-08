Argentina: Unicef, “più di un milione di bambini e adolescenti salta un pasto al giorno per mancanza di risorse”

“Più di un milione di bambini e adolescenti in Argentina ha saltato un pasto – colazione, pranzo, merenda o cena – per mancanza di denaro, una situazione che riguarda anche 3 milioni di adulti. Il reddito insufficiente ha portato anche a una riduzione del 67% del consumo di carne e del 40% dell’assunzione di frutta, verdura e latticini”. Lo indica una nuova indagine presentata dall’Unicef. L’instabilità lavorativa e il reddito insufficiente delle famiglie con bambini sono i principali fattori determinanti di questa situazione, secondo l’indagine rapida dell’Unicef sulla situazione dei bambini e degli adolescenti del 2022, rappresentativa di tutte le famiglie con bambini e adolescenti del Paese e comparabile con le indagini condotte dall’agenzia nel 2020 e nel 2021. La ricerca rivela anche che “una famiglia su tre non riesce a coprire le spese correnti e il 50% non può permettersi le spese scolastiche, compreso l’acquisto di libri e materiale”. “La mancanza di risorse si ripercuote anche sulla salute: una famiglia su quattro ha smesso di andare dal medico o dal dentista, quasi il 20% ha smesso di acquistare medicinali. Inoltre, più del 30% ha dovuto ricorrere ai risparmi o chiedere denaro ai parenti per soddisfare le esigenze di base. Di fronte alla mancanza di risorse, il 20% delle famiglie ha fatto ricorso all’indebitamento, principalmente con l’Anses, con un prestito bancario o con usurai informali, situazioni che hanno messo ulteriore pressione sul reddito disponibile”.