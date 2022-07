Argentina: mons. Ojea (presidente vescovi) incontra i leader dei movimenti sociali e sindacali dei lavoratori precari. “Dialogare sempre”

(Foto: Cea)

A seguito di una richiesta dei leader dei movimenti sociali, ieri si è svolto un incontro nella sede della Conferenza episcopale argentina (Cea), che ha riunito il presidente, mons. Oscar Ojea, vescovo di San Isidro, con la dirigenza delle varie sigle sindacali e sociali che rappresentano, in particolare, i lavoratori informali e precari.

L’incontro era stato richiesto dal segretario generale dell’Utep (Unione dei lavoratori dell’economia popolare), Esteban Castro, con l’intenzione di esprimere a mons. Ojea, tra l’altro, la preoccupazione che esiste per l’arresto di alcuni leader dei movimenti sociali. Di fronte a questa situazione, il vescovo di San Isidro, come riferisce l’agenzia Aica, ha anche sollecitato il dialogo con le autorità competenti, affinché sia garantito il libero esercizio dei diritti costituzionali.

“Nel contesto sociale estremamente complesso e preoccupante in cui viviamo, la Chiesa condivide la preoccupazione per la situazione di indigenza di una parte significativa della popolazione, a cui si aggiunge la gravità della crisi economica, che rende impossibile far quadrare i conti per la grande maggioranza della popolazione”, fa sapere l’ufficio stampa della Cea. Nel corso dell’incontro, mons. Ojea, sottolineando la centralità della dimensione del lavoro per la persona umana, ha ribadito “la necessità di dialogare sempre, nella ricerca di quelle misure di governo, possibili e necessarie in questo momento, per evitare ogni tipo di violenza, ricordando che i movimenti sociali hanno storicamente saputo lavorare per la costruzione di pace”.