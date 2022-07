Diocesi: Siracusa, da oggi e per tutto agosto torna “Strepitus silentii. Le notti delle catacombe”

Ritorna uno degli eventi più attesi dell’estate a Siracusa: “Strepitus silentii 2022. Le notti delle catacombe”, giunto alla sua diciottesima edizione. Si tratta di visite notturne teatralizzate alla catacomba di San Giovanni. “Un’immersione nella storia di Siracusa e nella cristianità – si legge nella nota di presentazione –. Raccontare il silenzioso mondo delle catacombe dove ognuno riscopre il fascino di un’esperienza sempre antica e sempre nuova. Il percorso, scandito dalla voce degli attori e dal suono di un flauto, si snoda attraverso le gallerie sotterranee della catacomba, all’interno della quale rivivono riti e tradizioni lontane, testimonianze artistiche e scoperte archeologiche. Vivere la catacomba attraverso la voce di coloro che l’hanno abitata per secoli”.

Da oggi, 29 luglio, e fino al 28 agosto, quindici serate (nei giorni di venerdì, sabato e domenica), con due repliche a serata alle 21 e alle 22.30. “Strepitus silentii” – viene spiegato – “resta un evento unico nel suo genere che si rinnova quest’anno nella combinazione di musica, arte, storia e cultura religiosa. Una riflessione sul percorso della vita cristiana all’interno della catacomba, la più cospicua testimonianza monumentale della fede cristiana delle origini, il tempio dei primi martiri”. “Strepitus Silentii” è promosso dalla società Kairós turismo cultura eventi di Siracusa, con la partecipazione dell’ispettorato per le catacombe della Sicilia orientale, della Custodia delle catacombe di Siracusa e dell’Ufficio diocesano per la Pastorale del turismo dell’arcidiocesi di Siracusa e in collaborazione con l’Issr San Metodio di Siracusa e l’associazione culturale L’isola del Dialogo.

Per le modalità di fruizione è possibile consultare www.kairos-web.com.