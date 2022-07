Papa in Canada: il programma di oggi

Dopo la Messa in privato e l’incontro privato con i membri della Compagnia di Gesù presenti in Canada, la quinta giornata del Papa in Canada comincerà alle 10.45 (16.45 ora di Roma) in arcivescovado, dove incontrerà una delegazione di indigeni presenti in Québec, i cui membri saluterà personalmente. Alle 11.45 (17.45) il congedo in arcivescovado e un quarto d’ora dopo il trasferimento all’aeroporto di Québec, direzione Iqaluit, una stazione di pesca con poco meno di 8mila abitanti usata da sempre da questa popolazione indigena. Francesco raggiungerà l’aeroporto alle 15.50 (21.50) e sarà accolto dal vescovo di Churchill-Hudson Bay, mons. Anthony Wieslav Kròtki. Alle 16 (22) il trasferimento nella Nakasuk Elementary School per l’incontro privato con alcuni alunni delle ex scuole residenziali, che inizierà alle 16.15 (22.15). Alcuni di loro gli diranno alcune parole, poi la preghiera e la benedizione. Alle 17 (23) l’incontro con i giovani e gli anziani, durante il quale Francesco pronuncerà un discorso. Alle 18 (00.00) il trasferimento all’aeroporto di Iqaluit, dove alle 18.15 (00.15) si svolgerà la cerimonia di congedo, con un breve incontro con il governatore generale. La partenza per Roma Fiumicino è prevista alle 18.45 (00.45), l’arrivo alle 7.50 del 30 luglio, dopo sette ore di volo e sei di fuso orario.