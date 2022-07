Irlanda del Nord: mons. Martin scrive a Commissione per uguaglianza dopo che Belfast Telegraph non ha pubblicato testo a pagamento con dichiarazione dei vescovi

Il quotidiano Belfast Telegraph ha preteso modifiche al testo della dichiarazione dei vescovi cattolici dell’Irlanda del Nord prima delle elezioni del 2 maggio 2022, nonostante il testo dovesse comparire, a pagamento, come inserzione pubblicitaria. In questione, da parte del giornale, erano le affermazioni sull’aborto. I vescovi non avevano accettato di modificare il testo che non era stato pubblicato. Il denaro era stato restituito. La vicenda è stata resa nota adesso perché, fa sapere l’ufficio stampa dei vescovi irlandesi, l’arcivescovo Eamon Martin ha inviato una lettera alla Commissione nordirlandese per l’uguaglianza, per domandare se, in casi come questo, non vi sia l’obbligo di rispettare i principi di uguaglianza e non discriminazione. L’arcivescovo ha chiesto anche alla Commissione di offrire “indicazioni alle organizzazioni commerciali che forniscono servizi pubblicitari in merito al rifiuto di pubblicare tali annunci sulla base dell’opinione religiosa espressa, laddove tale annuncio soddisfi tutti gli altri requisiti di pubblicità legale”. Secondo i vescovi infatti, la vicenda va a toccare il “diritto alla libertà religiosa e alla parità di trattamento per le persone di fede quando accedono ai servizi di un’organizzazione commerciale”. “Crediamo che ci siano molti nella comunità cattolica, e in altre comunità religiose, che sono profondamente preoccupati per la decisione del Belfast Telegraph”, si legge nella lettera. Perciò “riteniamo importante coinvolgere i vari enti statutari responsabili”, in un confronto pubblico sui principi e sui diritti coinvolti.