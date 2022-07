Mons. Bruno Foresti: mons. Tremolada (Brescia), “il tanto bene che trovo in diocesi lo si deve anche alla sua azione di pastore infaticabile e totalmente dedito al popolo di Dio”

“L’arcivescovo emerito di Brescia, mons. Bruno Foresti, carico di anni e di meriti, ci ha lasciato per entrare nella vita eterna promessa dal Signore ai suoi servi buoni e fedeli”. Si apre con queste parole il messaggio che il vescovo Pierantonio Tremolada ha fatto giungere dall’ospedale San Gerardo di Monza, dove è ricoverato, per ricordare la figura del suo predecessore. “Vorrei in questa circostanza − continua ancora il messaggio, letto in occasione delle esequie in cattedrale − esprimere al vescovo Bruno tutto il mio affetto e ringraziarlo per il bene che mi ha sempre voluto. Ricordo con tanta simpatia e commozione gli incontri che ho avuto con lui già molto anziano. Posso testimoniare che è sempre rimasto affettuosamente legato a questa diocesi di Brescia che ha generosamente servito”.

Al dispiacere per la sua scomparsa si unisce, come scrive ancora il vescovo di Brescia, anche quello “di non poter essere fisicamente presente per l’ultimo saluto e per esprimere direttamente vicinanza ai familiari e alle diocesi di Bergamo, Modena. Sono tuttavia presente con il cuore, l’affetto, la gratitudine e la preghiera. Chiedo al Signore che il mio letto d’ospedale diventi un altare congiunto a quello della cattedrale di Brescia per condividere la corale preghiera di suffragio per il caro mons. Bruno”. Mons. Tremolada conclude: “Sono certo che il tanto bene che trovo nella diocesi di Brescia lo si deve anche alla sua azione di pastore infaticabile e totalmente dedito al popolo di Dio a lui affidato. Il suo ricordo rimanga in benedizione”.