Ucraina: S.B. Shevchuk, “il nemico continua il terrorismo missilistico”. “A Chuhuiv ancora oggi corpi di persone recuperati dalle macerie”

“Durante il giorno e la notte scorsi l’Ucraina ha sanguinato di nuovo. I combattimenti più intensi si sono concentrati nella regione di Donetsk. In quella zona si verificano la concentrazione di armi russe più grande e gli attacchi più intensi contro l’Ucraina. Ma il nemico continua il cosiddetto terrorismo missilistico”. È il “racconto” di S.B. Sviatoslav Shevchuk, capo della Chiesa greco-cattolica ucraina, dal Paese vittima di un’aggressione da parte dei russi venuti per “uccidere, distruggere, bruciare, devastare la nostra terra, la nostra vita pacifica”, dice nel video messaggio quotidiano diffuso ieri sera. “Sono stati bombardati i territori di confine delle regioni di Chernihiv e Sumy”, racconta l’arcivescovo maggiore di Kiev. “Questa mattina, praticamente tutta la notte le sirene antiaeree si sono sentite a Kyiv, mentre il nemico ha lanciato un attacco missilistico sul distretto di Vyshgorod, vicino alla capitale. Allo stesso modo, la mattina presto è stata bombardata con i razzi la nostra Mykolaiv dove si registrano gravi danni alle istituzioni di istruzione e ricerca e ci sono molti feriti. Sta soffrendo e piangendo la nostra regione di Kharkiv. La città di Kharkiv ogni giorno viene bombardata ininterrottamente e senza pietà, e da alcuni giorni sono in corso operazioni di soccorso nella città di Chuhuiv bombardata con razzi dove ancora oggi i corpi delle persone vengono recuperati dalle macerie. Ma l’Ucraina resiste. L’Ucraina combatte. L’Ucraina prega”.