Diocesi: Napoli, stasera mons. Battaglia inaugura la “Casa della pace Don Tonino Bello”

Stasera a Napoli inaugurazione della Casa famiglia “Casa della pace Don Tonino Bello”. Presiede l’arcivescovo metropolita di Napoli, mons. Mimmo Battaglia, con il coordinamento di suor Marisa Pitrella, direttrice della Caritas diocesana. Interverrà il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Il programma prevede, alle ore 18.30, presso la parrocchia Santi Giovanni e Paolo in piazza Ottocalli la santa messa celebrata dall’arcivescovo, assistito dal parroco, don Salvatore Melluso. Alle ore 19.30 l’inaugurazione della Casa famiglia in via Ignazio Falconieri, 42.

“La Casa famiglia nasce per volontà dell’arcivescovo nei locali della parrocchia, dove un tempo vi era un ‘riformatorio per minori’ e, successivamente, una scuola che ha visto generazioni di ragazzi crescere e formarsi – spiega una nota della diocesi di Napoli -. La realizzazione è frutto di un lavoro sinergico tra la Curia, la Fondazione Grimaldi che ha finanziato l’intera ristrutturazione dell’immobile, il Comune di Napoli che sosterrà l’opera e la parrocchia che con i volontari gestirà la Casa”.