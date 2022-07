Giovanni Paolo I: Musal, stasera a Canale d’Agordo un concerto per organo e percussioni storiche dedicato al prossimo beato

È in programma per la serata di oggi, venerdì 29 luglio, un nuovo appuntamento musicale dedicato a Giovanni Paolo I, il Pontefice che verrà beatificato il prossimo 4 settembre. Dalle 21 la chiesa di San Giovanni Battista di Canale d’Agordo (Bl) ospiterà un concerto per organo e percussioni storiche dell’organista Luca Scandali e del polistrumentista Mauro Occhionero.

La serata, organizzata dal Musal – Museo Albino Luciani di Canale d’Agordo, si inserisce tra li eventi estivi promossi in vista della beatificazione di Papa Luciani.