Politica: Garofalo (Centro Studi La Pira), “la sfida di questa campagna elettorale è costruire un cantiere di speranza”

“Essere costruttori di speranza. È la sfida di questa campagna elettorale”. È quanto afferma Francesco Garofalo, presidente del Centro studi “Giorgio La Pira” di Cassano all’Jonio. “C’è una continua corsa a voler dimostrare qualcosa”, prosegue: “Un qualcosa, che corrisponde esattamente all’affermazione del proprio io. L’altro dove è finito? Pensano che la politica è misurare i rapporti di forza e fare le strategie, le tattiche, vivere l’alchimia del potere. La politica no, la politica è fare piazza, è guardarsi allo specchio, vedere le ferite della comunità e vedere la bellezza da preservare, la politica è dialogare su come stiamo, dialogare con quelli che sono inciampati, con quelli che non c’è l’hanno fatta, dialogare per dare speranza a quelli che non c’è l’hanno”. “C’è gente così povera – sottolinea Garofalo -, che non ha neanche le parole per dirlo, che non c’è la fa. Dobbiamo parlare di loro. Dobbiamo occuparci di loro, perché per loro dobbiamo costruire un cantiere di speranza. Diritti sociali, diritti umani e diritti di libertà, incarnati nell’attesa della povera gente, di cui parlava, negli anni ’50, il sindaco Giorgio La Pira”.