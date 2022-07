Messico: sacerdote ferito in un attentato con colpi d’arma da fuoco a Chilapa

Ancora violenza contro un sacerdote in Messico, fortunatamente con esito non mortale. Ieri Felipe Vélez Jiménez, sacerdote della diocesi di Chilpancingo-Chilapa (Stato del Guerrero), mentre era al volante della sua auto, a Chilapa, diretto a Chilpancingo, è stato attaccato con colpi d’arma da fuoco, riportando ferite al volto (precisamente allo zigomo destro). Si tratta, secondo le prime ricostruzioni, di un vero e proprio attentato. Ricoverato in ospedale, il sacerdote, secondo quanto riporta il Centro cattolico multimediale, che cura un vero e proprio osservatorio sulla violenza contro i sacerdoti, si trova con un quadro clinico delicato, ma non è in pericolo di vita.

Sulla vicenda è intervenuta con una nota la Conferenza episcopale messicana, la quale “deplora” l’attacco al sacerdote, ringrazia i medici che sono intervenuti e “condanna questi terribili eventi violenti che viviamo in Messico. Chiediamo a Dio di concederci la pace che desideriamo e preghiamo per la conversione dei criminali che causano tanto dolore alla società”.