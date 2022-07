Terra Santa: RnS, torna il tradizionale Pellegrinaggio nazionale con Seminario di Vita nuova nello Spirito

Dopo lo stop forzatamente causato dalla pandemia, nell’anno del Giubileo d’Oro, torna il tradizionale Pellegrinaggio nazionale con Seminario di Vita nuova nello Spirito, promosso dal Rinnovamento nello Spirito Santo in Terra Santa e organizzato dal Consorzio Itinera Italia. Sono 100 i pellegrini che, da ieri al 4 agosto, condividono questa speciale esperienza spirituale, di fede profonda, sulle orme di Gesù, ispirati dal tema: “Quale gioia, quando mi dissero: ‘Andremo alla casa del Signore’. E ora i nostri piedi si fermano alle tue porte, Gerusalemme!” (Sal 122). “La pandemia – si legge in una nota – ha causato lo stop forzato dei pellegrinaggi. Il ritorno in Terra Santa del RnS, rappresenta un segno di speranza per le comunità locali e un grande incoraggiamento a ripartire dopo le grandi difficoltà causate dal Covid-19”. Il Rinnovamento, dal 2007, organizza uno speciale itinerario di visite e soste bibliche, incontri ed esperienze spirituali, con animazione carismatica, un format collaudato che si ripete ancora, dal “concepimento” (Nazareth) al “compimento” (Gerusalemme). Le meditazioni itineranti sono guidate da Salvatore Martinez, presidente nazionale del RnS. Don Michele Leone, consigliere apirituale nazionale del RnS, cura l’assistenza dei pellegrini insieme alle guide don Vincenzo Apicelli, don Patrizio Di Pinto e padre Giovanni Alberti. Nel corso del Pellegrinaggio non mancheranno, come sempre, incontri con i rappresentanti delle comunità cristiane locali e con i patriarchi delle diverse tradizioni. Quotidianamente, sul sito web salvatoremartinez.com o sui canali social – Facebook, Instagram, Twitter e YouTube – verranno condivisi contenuti digitali, foto e video in diretta.