Diocesi: Alghero-Bosa, da oggi al 31 luglio giovani amministratori a confronto sulla promozione della transizione ecologica e del turismo conviviale

“Il compito delle comunità locali nella promozione della transizione ecologica e del turismo conviviale alla luce della Dottrina sociale della Chiesa”. Questo il tema al centro del Seminario estivo di studio per giovani amministratori in programma dal 29 al 31 luglio presso il Centro pastorale diocesano “P.G. Frassati” in località Montagnese ad Alghero. I lavori, che prenderanno il via alle 17.30 di oggi, saranno aperti dal vescovo di Alghero-Bosa, mons. Mauro Maria Morfino. Previsti gli interventi di vari esperti tra accademici, economisti ed amministratori comunali. Le conclusioni, domenica mattina, saranno affidate a mons. Giuseppe Baturi, arcivescovo di Cagliari e segretario generale della Cei.

I fondi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), viene spiegato in una nota, sono “risorse economico-finanziarie rilevanti che però, da sole, potrebbero perdere tutta la loro efficacia se gli investimenti saranno realizzati senza il coinvolgimento delle comunità locali”. “La transizione ecologica non può che essere integrale”, prosegue la nota, nella quale si sottolinea che “dovrà portare cioè ad una vera e propria conversione delle coscienze, grazie a cui poter vedere migliorati i nostri stili di vita nella continua ricerca della armonia nelle relazioni umane e, nel suo insieme, col Creato”.