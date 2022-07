Germania: Dbk, pubblicato l’opuscolo di sintesi sulla Chiesa cattolica a uso delle diocesi

La Conferenza episcopale tedesca (Dbk) ha pubblicato un documento di sintesi dal titolo “Chiesa cattolica in Germania – Fatti e cifre 2021/22” con i dati delle statistiche della chiesa. L’opuscolo fornisce informazioni sui dati per il 2021 e gli sviluppi attuali fino all’anno 2022. I dati chiave delle diocesi, che la Conferenza episcopale tedesca ha pubblicato il 27 giugno 2022, sono stati preparati per dare un aiuto al lavoro pastorale nelle diocesi. I quattro temi principali proposti sono caratterizzati dalla situazione di tensione della Chiesa e della società in Germania e nel mondo; allo stesso tempo, mostrano le prospettive cristiane: Chiesa, gioventù e digitalizzazione – Etica cattolica della pace – Pastorale dei pellegrini all’estero. È presente anche un contributo del Vescovo del Limburgo, mons. Georg Bätzing, presidente della Dbk, sul tema dell’abbandono: “chiesa: un campanello d’allarme”. Mons. Bätzing, nel suo intervento, sottolinea che quando i credenti particolarmente devoti lasciano la Chiesa, bisogna riflettere: «Spesso si occupano da tempo della comunità, della liturgia e della carità, e queste persone si allontanano in profonda delusione, alcuni aggiungono espressamente: ‘salvare la mia fede e guarirla per poter vivere’. Mi fa solo male sperimentarlo”. Tuttavia, il vescovo Bätzing sottolinea: “La chiesa è sostenuta da un’idea forte, (…) dall’affascinante figura di Gesù Cristo e dal suo vangelo liberatore. Sono d’accordo sul fatto che senza la chiesa questo vangelo si esaurisce rapidamente; ha bisogno di un quadro istituzionale per essere portato avanti”.

Nel contributo Etica cattolica della pace, viene sottolineata la priorità dei mezzi non violenti nell’impegno per la pace. Vari ambiti della pastorale e ambiti speciali come la Caritas, i media, le organizzazioni culturali e assistenziali e le donne nella Chiesa sono solo alcuni degli altri temi che si possono trovare nell’opuscolo oltre ai dati statistici ecclesiali.