Diocesi: Cefalù, stasera, nel trentennale delle stragi, l’evento “Le Storie di Giovanni e Francesca”

Stasera, a partire dalle ore 19, sul sagrato della basilica cattedrale di Cefalù (Pa), nel trentennale delle stragi di via D’Amelio e Capaci, si terrà l’evento “Le Storie di Giovanni e Francesca”, organizzato in collaborazione tra la diocesi di Cefalù, il Comune e la Pro Loco di Cefalù. Durante la serata la presidente della Pro Loco di Cefalù Raffaella Maggiore dialogherà con il senatore Pietro Grasso, autore del libro “Il mio amico Giovanni”, e con il giornalista Felice Cavallaro, autore del libro “Francesca”.

Interverranno per i saluti mons. Giuseppe Marciante, vescovo di Cefalù, e Daniele Tumminello, sindaco di Cefalù.