Diocesi: Bolzano, da oggi a Bressanone la camera ardente di mons. Josef Matzneller. Funerali il 1° agosto presieduti dal vescovo Muser

Verranno celebrati lunedì 1° agosto, nella cattedrale di Bressanone, i funerali di mons. Josef Matzneller, già vicario generale e amministratore diocesano di Bolzano-Bressanone, morto il 20 luglio scorso all’età di 77 anni. Le esequie, con inizio alle 15, saranno presiedute dal vescovo Ivo Muser e trasmesse dalle emittenti diocesane Radio Sacra Famiglia e Radio Grüne Welle.

La camera ardente sarà allestita da oggi, venerdì 29 luglio, nella chiesa del Palazzo vescovile-Hofburg a Bressanone, dove stasera, sabato e domenica alle 19 sarà recitato il rosario in memoria del sacerdote defunto. Josef Matzneller sarà sepolto sotto le arcate del cimitero di Bressanone, nello spazio riservato al Capitolo della cattedrale.

Mons. Matzneller – viene ricordato in una nota – è stato vicario generale della diocesi per vent’anni, fino al 2016, accompagnando il servizio pastorale di tre vescovi: Wilhelm Egger, Karl Golser e Ivo Muser. È stato per due volte anche amministratore diocesano – dall’agosto 2008 al marzo 2009 e da luglio a ottobre 2011 – nei periodi di transizione prima della nomina del nuovo vescovo. Da giovane sacerdote, tra il 1975 e il 1991, Matzneller era stato segretario privato del vescovo Joseph Gargitter.