Vincenziani: Roma, padre Mavric rieletto superiore generale. Giovedì i partecipanti alla 43ª assemblea generale saranno ricevuti dal Papa

(Foto: Congregazione della Missione di San Vincenzo de’ Paoli)

La XLIII Assemblea generale della Congregazione della Missione di San Vincenzo de’ Paoli ha rieletto padre Tomaž Mavrič come superiore generale della Congregazione della Missione e delle Figlie della Carità. Padre Tomaž, nell’accettare l’elezione, ha espresso la sua gratitudine all’Assemblea e la sua totale fiducia nella Provvidenza e nell’intercessione di san Vincenzo de’ Paoli: “Grazie davvero molte a ognuno di voi. È questa la nostra Famiglia, la nostra Congregazione, la nostra storia, la strada che dobbiamo percorrere insieme. Accetto l’elezione con fiducia nell’aiuto della misericordia di Dio perché ci faccia lavorare insieme per il meglio nei prossimi sei anni”. Nel corso dei lavori si è proceduto anche ad altre elezioni: padre Gregorio Bañaga, della Provincia delle Filippine, sarà vicario generale, mentre quali assistenti generali sono stati individuati padre Rafa ł Kopystynski, della provincia del New England (Usa), padre Nélio Pereira Pita, della Provincia del Portogallo, padre Aaron Gutiérrez, della Provincia del Messico, e padre Dominique Iyolo, della Provincia del Congo.

Attualmente i Vincenziani nel mondo sono suddivisi in 507 comunità locali in 95 Paesi dei cinque continenti.

In una nota diffusa oggi viene sottolineato che padre Mavrič ha concelebrato l’Eucarestia, inizio del suo secondo mandato di superiore generale della Congregazione, venerdì 8 luglio. Giovedì 14 luglio sarà ricevuto in udienza privata da Papa Francesco insieme ai 120 partecipanti dell’Assemblea generale.