Meeting Rimini: Roma, domani la presentazione dell’edizione 2022 con mons. Gallagher, la ministra Bonetti e Lucchini di Banca Intesa

Sarà presentato domani, alle ore 11, a Roma, presso l’Ambasciata d’Italia presso la Santa Sede, la 43ª edizione del Meeting per l’amicizia fra i popoli che si svolgerà a Rimini (fiera) dal 20 al 25 agosto sul tema “Una passione per l’uomo”. Il programma prevede il saluto di Francesco Di Nitto, ambasciatore d’Italia presso la Santa Sede, e gli interventi di mons. Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati della Santa Sede, Elena Bonetti, ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, Stefano Lucchini, Chief of Institutional Affairs and External Communication Officer di Intesa Sanpaolo, e di Bernhard Scholz, presidente della Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli.