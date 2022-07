Diocesi: Asti, stasera “Preghiera per la pace in Ucraina” con testimonianza di don Volodymyr Kyrylyuk

Una “Preghiera per la pace in Ucraina” è in programma per la serata di oggi, lunedì 11 luglio, ad Asti. L’appuntamento sarà ospitato dalle 21 presso il santuario della Beata Vergine del Portone. “Il dramma della guerra in Ucraina continua. Oltre ad offrire gesti di solidarietà – si legge in una nota della diocesi astigiana – sentiamo il bisogno di portare a Dio, con la preghiera, il grido di dolore di quanti soffrono e invocano la pace”. Porterà la propria testimonianza don Volodymyr Kyrylyuk, giovane sacerdote ucraino, che si trova ad Asti per un breve periodo.