Diocesi: Cremona, domani si presenta il progetto delle Comunità energetiche rinnovabili

Nella diocesi di Cremona sono ai blocchi di partenza quattro Comunità energetiche rinnovabili. Domani pomeriggio, alle 15,30, presso la sala riunioni della Curia diocesana in piazza Sant’Antonio Maria Zaccaria, a Cremona, si terrà una conferenza stampa per presentare il progetto di costituzione sul territorio diocesano delle prime quattro Comunità energetiche rinnovabili (Cer), il cui obiettivo, spiega una nota, “è quello di contribuire al raggiungimento dei target europei in termini di lotta ai cambiamenti climatici e, nello stesso tempo, riuscire a ridurre la povertà energetica di singoli e famiglie in condizioni di fragilità, aumentando nel contempo la coesione sociale delle comunità locali”.

All’incontro con i giornalisti interverranno il vescovo di Cremona, mons. Antonio Napolioni, e lo staff dell’Ufficio diocesano per la Pastorale sociale e del lavoro che ha promosso l’iniziativa e sta affiancando le parrocchie interessate nell’avvio del progetto. Saranno inoltre presenti i sindaci dei Comuni coinvolti, insieme alle realtà del Terzo settore che hanno aderito all’iniziativa.