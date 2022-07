Repubblica Dominicana: il presidente della Repubblica Abinander ha incontrato i vescovi riuniti in assemblea

(Foto: Conferenza episcopale della Repubblica Dominicana)

Il presidente della Repubblica Dominicana, Luis Rodolfo Abinader Corona, ha visitato venerdì scorso i vescovi durante la loro assemblea plenaria, discutendo di varie questioni di interesse nazionale e apprezzando l’opera sociale e spirituale della Chiesa cattolica nel Paese.

Abinader è stato ricevuto dal presidente della Conferenza episcopale dominicana (Ced), mons. Freddy Bretón Martínez, arcivescovo di Santiago de los Caballeros, incaricato del saluto di benvenuto, e dal segretario generale, mons. Faustino Burgos Brisman, vescovo ausiliare di Santo Domingo.

“Abbiamo avuto una conversazione molto fruttuosa e sincera, in cui abbiamo spiegato questioni nazionali e internazionali, le diverse sfide che abbiamo, la situazione del governo, i problemi sociali, e ovviamente è sempre bene ascoltare ciascuna delle situazioni delle diocesi”, ha espresso il presidente quando è stato intervistato dalla responsabile comunicazione della Ced, Sugeiry Micher Sandoval García, per il programma “La Voz de los obispos”.

Il presidente ha affermato anche che i vescovi “hanno un ruolo molto importante, perché sono loro che svolgono le funzioni di arbitrato tra i diversi conflitti che normalmente sorgono nelle città”, inoltre, “le loro azioni sono fondamentali per il buon sviluppo delle diverse province”. Infine, “come guide spirituali, hanno una funzione estremamente importante di guidare e guidare il nostro popolo lungo le giuste vie della moralità, dell’etica, dell’integrità e, soprattutto, dell’amore e della spiritualità”.

Nel corso della sessantesima assemblea plenaria, i vescovi della Repubblica Dominicana si sono incontrati da domenica 3 luglio a venerdì 8 luglio, con l’obiettivo di valutare il lavoro svolto dalle Commissioni pastorali nazionali che compongono l’organismo.