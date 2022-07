Diocesi: Napoli, mons. Battaglia stasera partecipa alla cerimonia di riconoscimento di “Respiriamo Arte” come “gesto concreto” del Progetto Policoro

Oggi, lunedì 11 luglio, alle 18, nella chiesa di Santa Luciella, in Vico Santa Luciella 5/6, a Napoli, alla presenza dell’arcivescovo metropolita, mons. Domenico Battaglia, l’Associazione “Respiriamo Arte” verrà riconosciuta come “gesto concreto” del Progetto nazionale Policoro.

L’Associazione culturale “Respiriamo Arte” nasce nell’ottobre 2013 con “l’intento di recuperare parte del patrimonio storico e artistico della città di Napoli, attraverso la tutela e la valorizzazione di monumenti e luoghi che rappresentano e custodiscono la sua memoria storica”.

Il primo sito di cui si sono presi cura è il complesso dell’arte della Seta – chiesa dei SS. Filippo e Giacomo, lungo il decumano inferiore del centro storico di Napoli, una delle strade a più alta affluenza turistica della città. Nel 2016 l’associazione ha ottenuto, inoltre, il comodato d’uso della chiesa di Santa Luciella ai Librai, abbandonata per più di trent’anni e resa nuovamente accessibile da aprile 2019, grazie proprio alle innumerevoli attività di “Respiriamo Arte” ma soprattutto all’intervento economico e sociale del Pio Monte della Misericordia di Napoli.

La chiesa di Santa Luciella è uno dei luoghi prescelti da Alberto Angela per raccontare una Napoli fatta di storie di grande umanità e riscatto sociale. La puntata “Stanotte a Napoli” è andata in onda la sera del 25 dicembre 2021 e ha portato alla ribalta questa piccola ma significativa esperienza.

Dal 2019 ad oggi nei vari luoghi di “Respiriamo Arte” si sono registrati circa 40mila visitatori, più di 100 eventi, non si è mai smesso di restaurare opere d’arte e avviare interventi architettonici importanti, ultimo il recupero della facciata della chiesa di Santa Luciella.