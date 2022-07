Diocesi: Lodi, mons. Malvestiti in visita a Paullo dopo il crollo di parte del controsoffitto in cartongesso della chiesa dei Santi Quirico e Giulitta

“Dopo aver saputo del crollo, ho ringraziato il Signore che sia avvenuto di notte e non invece di giorno, quando il controsoffitto avrebbe potuto colpire gli stessi fedeli. Adesso dobbiamo ripartire con grande fiducia, confido nella generosità di tutti per garantire la sistemazione della chiesa parrocchiale, vi ringrazio sin d’ora per quanto potrete fare sentendoci parte di un’unica comunità e ripartire tutti assieme”. Lo ha affermato ieri il vescovo di Lodi, mons. Maurizio Malvestiti, rivolgendosi ai paullesi ai quali ha voluto portare il conforto e la vicinanza della Chiesa lodigiana dopo che nella notte tra mercoledì è giovedì scorsi nella cui chiesa parrocchiale dei Santi Quirico e Giulitta in via Milano è crollata al suolo una parte del controsoffitto in cartongesso, tanto da provocare diversi danni e renderla quindi completamente inagibile. “Siamo un cuor solo e un’anima sola, ripartiamo con grande fiducia, sapremo risollevarci con l’aiuto del Signore e la solidarietà di tutti”, ha assicurato il vescovo come riportato dal quotidiano “il Cittadino”. Accolto dal parroco, don Luca Anelli, mons. Malvestiti è giunto a Paullo accompagnato dal vicario generale, don Bassiano Uggè. “Sono qui – ha spiegato il vescovo – anche per alleviare la desolazione di don Luca, quella di Paullo è la prima parrocchia per numero di fedeli, sapremo certamente risollevarci con l’aiuto del Signore. Dobbiamo insomma nutrire grande fiducia e speranza, ne approfitto per ringraziare i sacerdoti, i fedeli, i volontari e coloro che hanno animato il grest per l’indispensabile testimonianza di fede e di servizio educativo offerta alle generazioni più giovani”.