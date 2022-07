Giovani: Csi, assegnati a Cesenatico sette scudetti negli sport Under14

(foto Csi)

Assegnati ieri a Cesenatico 7 scudetti del Csi dei campionati nazionali per la categoria ragazzi nel calcio a 5, a 7, a 11, basket maschile, pallavolo ragazze e misto, oltre al titolo della pallavolo femminile under 13. La Sicilia si aggiudica due titoli con l’Aga Messina (calcio a 7) e La Meridiana (calcio a 5), mentre la Macerata Campania Academy di Caserta vince il titolo di calcio a 11. Anche la Liguria ottiene 2 scudetti, infatti la Pallacanestro Atena di Genova vince nel basket, mentre nella pallavolo ragazze il successo è delll’Asd Mazzucchelli Imperia-Sanremo. Il titolo nella pallavolo ragazzi misto se lo aggiudica la Virtus Boves Cuneo e quello della pallavolo femminile Under 13 la lodigiana New Volley Vizzolo. Le finali hanno visto la partecipazione di 573 ragazze e ragazzi sotto i 14 anni, 233 femmine e 340 maschi, impegnati in 103 gare tra tutti gli sport, in rappresentanza di 13 regioni italiane. Le finali dei campionati nazionali Csi, sono state realizzate con il sostegno di Apt servizi Emilia-Romagna nell’ambito del progetto Sport Regione, e si spono svolte in 4 giorni su diversi impianti romagnoli: il Pala Marie Curie, il Palasport di San Mauro Pascoli, il Palasangiorgio, il Palacervia, Gambettola, Cinque Pini e Ten.