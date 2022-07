Celam: da domani a Bogotá l’assemblea straordinaria. Nell’occasione sarà inaugurata la nuova sede

(Foto: Celam)

Il Consiglio episcopale latinoamericano e caraibico (Celam) si prepara a tenere la sua assemblea straordinaria dal 12 al 14 luglio a Bogotá. In agenda, un bilancio dell’Assemblea ecclesiale continentale dello scorso anno e la sua recezione nelle Chiese dei singoli Paesi.

L’assemblea sarà anche l’occasione per inaugurare e benedire la nuova sede, atto che avrà luogo questo martedì, 12 luglio, a Bogotá, alla presenza di presidenti e segretari delle 22 Conferenze Episcopali del continente, direttori dei centri pastorali e delegati della Santa Sede.

La nuova struttura viene presentata, in un video Miguel Cabrejos, presidente del Celam, e da padre Adolfo Vera, amministratore della nuova sede, che spiegano alcuni dettagli sulla nuova sede, con spazi aperti anche ad altre realtà e alla stessa città. Oltre agli uffici, la sede sarà dotata di 47 camere singole e 17 doppie, sale da pranzo per ospiti e visitatori. La biblioteca è fondamentale per il numero di volumi e la documentazione storica che Celam conserva, con un catalogo unico e storico in America Latina. Ci sono, inoltre, un grande auditorium, un’aula multipla per 100 persone, una cappella per 200 persone, una sala da pranzo comunitaria per 114 posti, alcune aule.

Accanto alla cappella, abiterà la comunità di religiose che da molti anni presta servizio al Celam. Come fa notare mons. Cabrejos, ci saranno anche gli uffici della Conferenza ecclesiale dell’Amazzonia (Ceama), su precisa richiesta del card. Claudio Hummes, deceduto la scorsa settimana. All’esterno, si trova un parco donato al Comune di Bogotá, che comprende un’area giochi per bambini e un campo da tennis.