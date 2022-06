Ue: rafforzato il mandato di Europol. Maggiore cooperazione tra le forze di polizia

Al via un nuovo e rafforzato mandato per Europol. L’Agenzia Ue per la cooperazione tra le forze di polizia potrà intensificare il sostegno agli Stati membri per affrontare “le minacce emergenti alla sicurezza e contrastare la criminalità organizzata e il terrorismo”. Lo annuncia in una nota la Commissione europea. Europol potrà anche collaborare direttamente con soggetti privati, rispettando i requisiti di protezione dei dati. “Grazie al suo mandato rafforzato, Europol sarà dotato di strumenti e garanzie migliori per sostenere le forze di polizia nelle indagini sui reati e nello sviluppo di metodi all’avanguardia per affrontare la criminalità informatica”, ha detto il vicepresidente responsabile per l’Unione della sicurezza, Margaritis Schinas. Inoltre, il nuovo mandato consentirà a Europol di sviluppare “nuove tecnologie che rispondano alle esigenze delle forze dell’ordine”. Allo stesso tempo, si rafforza il quadro normativo sulla protezione dei dati e la sorveglianza e responsabilità parlamentare rispetto ad Europol. “Poiché la lotta alla criminalità organizzata e al terrorismo dipende dalla cooperazione di polizia a livello europeo, Europol è essenziale per sostenere le autorità nelle loro indagini. Con il rafforzamento del suo mandato, Europol sarà in grado di aumentare le sue competenze e capacità operative per diventare il centro di informazione dell’Ue sulle attività criminali e una pietra miliare per il sistema di sicurezza interna dell’Ue”, ha dichiarato la commissaria per gli Affari interni, Ylva Johansson.