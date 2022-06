Sanità: Matera, domani un dialogo sul futuro con Enoc, Galeotti e Pelicci alla Festa di Avvenire

Domani, 29 giugno, alle ore 21, la terza ed ultima serata della Festa di Avvenire in corso a Matera, in piazza San Francesco, vedrà salire sul palco Mariella Enoc, presidente dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù, Lucia Aleotti, vicepresidente di Farmindustria, e Pier Giuseppe Pelicci, del Dipartimento di Oncologia sperimentale dell’Ieo e professore ordinario di Patologia all’Università degli studi di Milano. “La sanità di domani: territorio, eccellenza e ricerca” è il titolo del dialogo tra i tre ospiti, che rappresentano realtà importanti nel panorama della salute e della ricerca in Italia, argomenti, questi ultimi, che saranno al centro del dibattito, insieme alle problematiche legate al post Covid.

Nella seconda parte della serata il violincellista Stjepan Hauser salirà sul palco per eseguire alcuni brani del suo repertorio, nello scenario della Città dei Sassi. Un omaggio alla Basilicata, al Mezzogiorno, all’Italia e a tutti coloro che vogliono impegnarsi nel costruire umanità.

La Festa di Avvenire in Basilicata, giunta quest’anno alla sua sesta edizione, è promossa dal quotidiano Avvenire, dalla Conferenza episcopale della Basilicata e dall’Associazione Giovane Europa.