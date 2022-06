Consiglio d’Europa: Settimana d’azione dei giovani. Pejcinovic Buric, “opponetevi a populismo e nazionalismo che mettono a tacere le vostre voci”

(Foto Consiglio d'Europa)

“Questa settimana vedrà l’emergere di idee ed esempi che saranno fonte di ispirazione, sia all’interno del Consiglio d’Europa che nei Paesi del nostro continente”: lo ha affermato Marija Pejčinović Burić, segretaria generale del CdE, rivolgendosi ai circa 450 partecipanti alla Settimana d’azione dei giovani che ha preso avvio oggi a Strasburgo, facendo notare che le raccomandazioni che saranno da loro formulate e proposte a conclusione dei lavori “saranno ascoltate e seguite, poiché giungono in un momento importante, segnato dal ritorno del populismo e del nazionalismo sul nostro continente”.

Nel suo discorso di apertura della Settimana d’azione dei giovani, Pejčinović Burić ha esortato i giovani a continuare a impegnarsi per rivitalizzare la democrazia e fronteggiare le minacce emergenti ai diritti umani, alla democrazia e allo Stato di diritto, in particolare nel contesto dell’aggressione militare russa in corso contro l’Ucraina.

“Tali tendenze populiste e nazionaliste minacciano di mettere a tacere le vostre voci”, ha ammonito, sottolineando che l’esempio più estremo è costituito dall’attuale aggressione brutale e illegale della Russia nei confronti dell’Ucraina. “Le conseguenze sono sconvolgenti: stupri, omicidi e torture, una moltitudine di crimini che speravamo di non vedere mai più in Europa”, ha proseguito la segretaria generale. “Numerosi giovani sono rimasti nel Paese e hanno assistito a questi orrori, che resteranno per sempre impressi nella loro memoria. Altri sono stati costretti a lasciare le loro case e le loro comunità e hanno dovuto rifugiarsi nei Paesi vicini. I nostri pensieri vanno a tutti loro”.

La segretaria generale ha aggiunto che numerosi giovani attivisti ucraini stanno partecipando alla Settimana d’azione dei giovani e ha citato altri modi in cui il Consiglio d’Europa collabora con le organizzazioni giovanili e le autorità ucraine, adattando le proprie attività all’evoluzione della situazione.