Incendi: Lamorgese (min. Interno), “cittadini evitino disattenzioni che possano alimentarli”

“Tutti i cittadini debbono essere estremamente responsabili per evitare che disattenzioni possano alimentare incendi mettendo così in pericolo l’incolumità delle persone e provocando gravissimi danni”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, ringraziando “il personale del corpo nazionale dei Vigili del fuoco, proveniente anche da altre Regioni, intervenuto per fronteggiare i numerosi incendi a Roma”. La titolare del Viminale ha voluto sottolineare “l’impegno, il sacrificio e la professionalità mostrati in una durissima emergenza, operando insieme al dispositivo di protezione civile della Regione Lazio e di Roma capitale, per soccorrere prontamente tutte le persone coinvolte ed evitare gravissime conseguenze per il territorio”.