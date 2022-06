È in programma per giovedì 30 giugno l’incontro tra l’arcivescovo di Torino, mons. Roberto Repole, e i giovani (dai 18 ai 35 anni) appartenenti a gruppi parrocchiali, Congregazioni missionarie, enti e associazioni, in partenza per un viaggio missionario nel corso dei prossimi mesi. Il momento di scambio e condivisione sarà ospitato dalle 20.45 nella chiesa del Beato Allamano, a Torino. L’iniziativa è promossa dal Centro missionario diocesano, in collaborazione con i Missionari della Consolata.