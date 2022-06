Commissione vaticana Covid-19: WeCa, domani on line il tutorial sul progetto “Work for all: lavoro per tutti”

(Foto: WeCa)

“Commissione vaticana Covid-19. Work for all: lavoro per tutti” è il titolo del tutorial WeCa in onda dalla mattina di mercoledì 29 giugno sul sito www.webcattolici.it, su Youtube e su www.facebook.com/webcattolici, nono tutorial realizzato in collaborazione con il Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale e la Commissione vaticana Covid-19.

Nel video, introdotto dal presidente WeCa Fabio Bolzetta, la riflessione presentata da Martina Giacomel, della Task Force Economia della Commissione vaticana Covid-19.

“Mai come ora, in tempo di pandemia, il mondo del lavoro si presenta nella sua complessità – verrà detto nel tutorial – evidenziando pregi e criticità causati dall’aumento della disoccupazione, dalle varie forme di lavoro nero e precario, da nuove modalità lavorative e dalle difficoltà di chi un lavoro stenta a trovarlo”. La Commissione vaticana sul Covid-19 si è allora impegnata per la rivalutazione spirituale ed economica del lavoro. Il progetto, “Work for all”, al centro del tutorial parte “da un ascolto attivo delle esperienze di vita reale delle Chiese locali – in particolare quelle ai margini della società” per comprendere le sfide dei lavoratori e infine “raccogliere e mettere in contatto buone pratiche già esistenti in tutto il mondo che a loro volta possono ispirare ulteriori azioni”.

I tutorial WeCa sono una proposta dell’Associazione WebCattolici italiani (WeCa) in sinergia con l’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali della Cei e il Centro di ricerca sull’educazione ai media all’informazione e alla tecnologia (Cremit) dell’Università Cattolica di Milano. Oltre alla diffusione tramite i social network e sul sito www.weca.it, i tutorial vengono trasmessi sulle televisioni del circuito CoralloSat, sono in podcast su Spotify e possono essere ascoltati anche, attraverso comando vocale, sui dispositivi compatibili con “Amazon Alexa” grazie alla skill “WebCattolici”.