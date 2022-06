Conflitti: Unicef, “oltre 266mila gravi violazioni verificate su bambini tra il 2005 e il 2020”

Tra il 2005 e il 2020, le Nazioni Unite hanno verificato oltre 266.000 gravi violazioni contro i bambini commesse da parti in conflitto in oltre 30 situazioni di conflitto in Africa, Asia, Medio Oriente e America Latina. “Questo dato rappresenta solo una parte delle violazioni che si ritiene siano accadute, dato che l’accesso e la sicurezza limitati, fra l’altro, e la vergogna, il dolore e la paura di cui risentono spesso i bambini e le famiglie sopravvissuti complicano la denuncia, la documentazione e la verifica di gravi violazioni contro i bambini in situazioni di conflitto armato”. È quanto emerge da “25 anni di bambini e conflitti armati: intraprendere azioni per proteggere i bambini in guerra”, il nuovo rapporto lanciato oggi dall’Unicef.

Il rapporto rileva che tra il 2005 e il 2020 sono stati verificati oltre 104.100 casi di bambini uccisi o mutilati in situazioni di conflitto armato, oltre 93.000 bambini sono stati reclutati e utilizzati da parti in conflitto; almeno 25.700 bambini sono stati rapiti da parti in conflitto; le parti in conflitto hanno stuprato, costretto al matrimonio, sfruttato sessualmente e perpetrato altre gravi forme di violenza sessuale su almeno 14.200 bambini. Le Nazioni Unite hanno verificato oltre 13.900 episodi di attacchi contro scuole e ospedali e non meno di 14.900 episodi di diniego di accesso umanitario per i bambini dal 2005.

“Questo rapporto – ha dichiarato Catherine Russell, direttore generale dell’Unicef – mette in luce nei termini più crudi possibili l’incapacità del mondo di proteggere i suoi bambini da gravi violazioni durante i conflitti armati”. “Le gravi violazioni devastano bambini, famiglie e comunità – ha aggiunto – e lacerano il tessuto sociale, rendendo ancora più difficile ripristinare e sostenere la pace, la sicurezza e la stabilità. Dobbiamo rifiutare di accettare le violazioni contro i bambini come risultato inevitabile della guerra”.