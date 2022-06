Diocesi: Pavia, “a causa della siccità vietati negli oratori giochi e attività che prevedono utilizzo e spreco di acqua”

“A causa del problema relativo alla siccità e all’emergenza idrica che il nostro territorio sta affrontando, presso gli oratori diocesani e non solo e durante lo svolgimento del Grest, sono vietati tutti i giochi e le attività che prevedono l’utilizzo e lo spreco dell’acqua”. Lo ha disposto il Servizio per la pastorale giovanile della diocesi di Pavia invitando i parroci, come viene spiegato sul sito web diocesano, ad “una scelta anche etica, ma pure di salvaguardia di un bene prezioso come l’acqua”.