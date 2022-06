Diocesi: al Gaslini di Genova inaugurazione del restyling della spiaggia dell’ospedale, riservata ai piccoli ricoverati e alle loro famiglie

Al Gaslini di Genova si è svolta oggi la festa di inaugurazione del restyling della spiaggia dell’ospedale, un tratto di costa genovese riservato ai piccoli ricoverati e alle loro famiglie. A un anno dall’inaugurazione del tunnel che permette l’accesso al mare, passando sotto i padiglioni e la strada antistante, l’Istituto pediatrico genovese si è nuovamente affidato all’artista Silvio Irilli, già ideatore e realizzatore del progetto “Gaslini a colori”, per completare la trasformazione della sua storica spiaggia grazie a nuovi decori e all’ambientazione “a misura di bambino”. L’opera è stata finanziata dalla società Prato Nevoso S.p.A. Quella di oggi è “la seconda realizzazione del progetto “Gaslini a colori” che arriva dopo il tunnel di accesso e che, grazie alle donazioni e il sostegno di aziende e privati, trasformerà nei prossimi mesi alcuni significativi ambienti in luminosi fondali marini, per affiancare alla professionalità dei suoi operatori sanitari il supporto dell’umanizzazione delle cure del piccolo paziente” ha affermato Edoardo Garrone presidente dell’Ospedale Gaslini. “Ringraziamo i nostri dipendenti che si rendono utili anche nell’aiutare i pazienti e le famiglie e i tanti sostenitori che oggi ci consentono di regalare ai bambini una mattinata speciale: il Porto dei Piccoli, il Sogno di Tommi, Vanni Oddera con Maremoto e Radio Fra Le Note” ha aggiunto il direttore generale Renato Botti. L’amministratore delegato di Prato Nevoso S.p.A, Gianluca Oliva, ha invece ringraziato “tutti gli amici che ci hanno aiutato a dare un volto nuovo alla spiaggia del Gaslini”. “L’idea alla base del progetto “Gaslini a Colori” – ha spiegato invece l’artista – è rendere a misura di bambino il modo ospedaliero, ricoprendo gli ambienti medici di colori, fantasia, gioia, per aiutare i piccoli a sentirsi a casa”.