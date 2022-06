Diocesi: Mantova, domani al via le serate estive al Museo di Sant’Andrea

Lo scorso 12 giugno nella basilica di Sant’Andrea della diocesi di Mantova si è celebrato il 550° anniversario della posa della prima pietra del capolavoro di Leon Battista Alberti. L’edificio sostituì il precedente, voluto dai Canossa per onorare il ritrovamento della reliquia del Preziosissimo Sangue di Nostro Signore, portato, come narra la tradizione, a Mantova dal centurione romano Longino.

Le serate estive che ogni anno il Museo diocesano a Sant’Andrea organizza per l’occasione avranno come tema il culto al Preziosissimo Sangue. Guidati da mons. Roberto Brunelli e dai suoi collaboratori, si partirà dalle sale del museo Francesco Gonzaga che conservano importanti testimonianze artistiche e storiche (dai tondi del Mantegna e del Correggio, affreschi strappati dall’atrio della basilica, agli stemmi superstiti dell’ordine equestre del Redentore, che aveva la propria sede presso la sagrestia dei cavalieri, entro la basilica, dove ora è allestita una mostra sul tema) per poi raggiungere S. Andrea e completare il percorso con particolare attenzione alla recentemente restaurata croce sommitale della cupola e ammirando le opere che ci raccontano attraverso l’arte tanti secoli di fede e devozione mantovana.

Le date disponibili sono i mercoledì 29 giugno, 13 luglio, 27 luglio, 3 agosto, 17 agosto. L’appuntamento è per le ore 20.30 al museo diocesano. Obbligatoria la prenotazione telefonando allo 0376-320602 oppure tramite mail a info@museodiocesanomantova.it (fino ad esaurimento posti).