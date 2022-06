RaiVaticano: dedicato alla famiglia lo speciale del 3 luglio

L’appello e il mandato di Papa Francesco, il Festival con Amadeus, gli incontri con testimonianze internazionali, lo scenario futuro di famiglie e società nelle interviste, tra gli altri, al sottosegretario per la Famiglia del Dicastero Vaticano Gabriella Gambino, al Fondatore del CENSIS Giuseppe De Rita, all’assistente ecclesiastico del Dicastero della Comunicazione Don Luigi Maria Epicoco, allo scrittore Franco Nembrini. E poi, telecamere a casa di una coppia vip, i conduttori TV Alessandro Greco e Beatrice Bocci che hanno incontrato la fede nella costruzione di un percorso familiare. “Nel cuore della famiglia” è lo Speciale di Rai Vaticano, realizzato da Costanza Miriano, dedicato al Forum Mondiale di Roma che, per 5 giorni, ha visto confrontarsi 2000 delegati provenienti da 120 paesi, in onda, su Raiuno domenica 3 luglio, ore 00,25 con il programma “Viaggio nella Chiesa di Francesco” di Massimo Milone e Nicola Vicenti. “L’amore che vivete fra voi sia sempre aperto, estroverso, capace di toccare i più deboli e i feriti che incontrate lungo la strada”, così Papa Francesco alle famiglie di tutto il mondo. Dice Gabriella Gambino, Sottosegretario vaticano per la famiglia: “occorre imparare al vivere la santità in casa dove siamo chiamati a stare come famiglie. E la santità è riuscire a cogliere i segni di Dio nella nostra vita. Per la psicologa del Vicariato di Roma Vittoria Lugli, “i giovani che provano a far partire una famiglia sono i nuovi eroi”. E a Rai Vaticano, raccontano il loro difficile percorso di vita il conduttore televisivo Alessandro Greco e la finalista di Miss Italia, Beatrice Bocci. Un percorso di preghiera, un periodo anche di castità, il matrimonio. “Nella nostra vita c’è un prima e dopo Cristo – dicono – quello che ha cambiato tutto”. Riscoprire la famiglia come vocazione, il senso dell’incontro mondiale aperto da un festival condotto da Amadeus e da sua moglie Giovanna Civitelli, ospiti tra gli altri, i cantanti de “Il Volo” con le loro famiglie. Di società e famiglia, poi nello Speciale, parlano Giuseppe De Rita, “temo più la banalità che il bisogno economico, una famiglia è una avventura molto più sfidante che andare a giocare a padel tutte le sere”, Don Luigi Maria Epicoco “come sacerdoti siamo testimoni di ansie e paure e dobbiamo contribuire a riattaccare i fili della felicità”, Franco Nembrini “dobbiamo ripartire dalla persona avendo l’umiltà di fare un passo insieme all’altro”.