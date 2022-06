Formazione: Università Cattolica, nuovo master in innovazione, digitale e sostenibilità

Nasce dalla collaborazione tra Cetif (Centro di ricerca su tecnologie, innovazione e servizi finanziari) e Altis (Alta scuola impresa e società) – due realtà dell’Università Cattolica del Sacro Cuore – il nuovo Executive master in Innovability management: innovazione, digitale e sostenibilità, “progettato per professionisti che vogliano acquisire visione strategica, competenze e strumenti funzionali a governare la trasformazione e la crescita delle organizzazioni (pubbliche, privato e non profit), agendo sinergicamente su innovazione, digitalizzazione e sostenibilità”. Per questo il Master, spiega un comunicato, “affronta i temi della gestione dell’innovazione e della sostenibilità, le nuove tecnologie e la digital governance, i modelli organizzativi per l’innovability, l’innovazione per l’inclusione, l’eco-innovazione, il cambiamento organizzativo e i nuovi modelli di leadership”.

ll master di durata annuale, con inizio a novembre 2022, “si rivolge a manager e professionisti che ricoprono o ambiscono a ruoli di: innovation manager, sustainability manager, project manager, imprenditore, startupper, responsabile di Onp, Ong, Pubblica amministrazione”.

La direzione scientifica è assegnata a Federico Rajola, ordinario di Organizzazione aziendale e direttore di Cetif, e a Matteo Pedrini, ordinario di Corporate Strategy e vicedirettore di Altis.

Per informazioni: cetif.academy@unicatt.it