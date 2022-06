Diocesi: Ferrara-Comacchio, l’arcivescovo Perego invita ad invocare il dono dell’acqua. Domenica preghiera in tutte le chiese

Considerato il perdurare della situazione di siccità che sta producendo ingenti danni e mettendo a rischio un’area di 750.000 abitanti – tra cui le persone e le famiglie dell’arcidiocesi di Ferrara-Comacchio – l’arcivescovo Gian Carlo Perego ha chiesto a tutti i sacerdoti e alle loro comunità di recitare, al termine delle messe di domenica 3 luglio, una preghiera perché il Signore ci doni l’acqua necessaria per la vita di tutti.

Questo il testo della preghiera: “Grazie a te, o Dio nostro Padre, che nell’acqua, tua creatura, ci hai aperto il grembo della vita; grazie a te, per l’onda che irriga, il lavacro che purifica, la bevanda che disseta, il fonte della nostra rinascita Cristo tuo Figlio. Fa’, o Signore, che ogni uomo possa sempre godere di questo refrigerio e conservando limpida e casta l’opera della creazione, veda in essa il riverbero della tua bontà e un invito costante alla purezza del corpo e dell’anima. Donaci, o Dio, la pioggia di cui abbiamo tanto bisogno perché, aiutati dai beni che sostengono la vita presente, tendiamo con maggiore fiducia a quelli eterni”.