Giubileo 2025: card. Parolin, “ci richiama tutti ad essere responsabili costruttori di un mondo migliore”

Foto Siciliani-Gennari/SIR

“Che possa diventare per il mondo intero un contenuto da sperimentare”. E’ l’auspicio espresso dal cardinale segretario di Stato, Pietro Parolin, durante la prima conferenza stampa di presentazione, in Sala Regia, delle iniziative per il Giubileo 2025, di cui è stato oggi svelato il logo. Riferendosi al motto del Giubileo voluto da Papa Francesco, “Pellegrini nella speranza”, Parolin ha fatto riferimento alla situazione attuale: “In questi anni, e soprattutto in questi ultimi mesi, ci invita a tenere fisso lo sguardo sulla speranza, che non a caso è una virtù teologale posta a fondamento stesso della vita cristiana. Ci richiama tutti ad essere responsabili costruttori di un mondo migliore, come ha scritto Papa Francesco nel messaggio per il Giubileo, per guardare al futuro con animo aperto”. Il prossimo appuntamento giubilare, per il cardinale, “è una bella opportunità per Roma e l’Italia, come momento qualificante dell’accoglienza di milioni di pellegrini e turisti che giungeranno, per vivere un evento di fede, ma anche culturale e di ammirazione per questi splendidi luoghi”.