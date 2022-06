Diocesi: Lecce, giovedì e venerdì il convegno per il Giubileo oronziano, “Sant’Oronzo: storia, letteratura, arte”

(foto diocesi di Lecce)

È in programma per giovedì e venerdì prossimo nel salone dell’episcopio di Lecce, il convegno dal titolo “Sant’Oronzo: storia, letteratura, arte”, uno degli appuntamenti previsti in occasione del Giubileo oronziano a 2000 anni dalla nascita dal primo vescovo di Lecce. Il convegno, trasmesso in diretta sulla pagina Fb di Portalecce, si propone di approfondire la “questione oronziana” ed è organizzato dalla diocesi di Lecce, in collaborazione con il Dipartimento di beni culturali dell’Università del Salento, l’Istituto metropolitano di scienze religiose “Don Tonino Bello” e la locale sezione della Società di storia patria.

“Da parte mia, sono convinto che l’appuntamento, facendo grande tesoro delle ricerche compiute nel passato, schiuderà ora delle prospettive inedite. Infatti, basta scorrere i titoli dei diversi interventi che saranno proposti dai nostri illustri relatori, per comprendere come essi lascino presagire nuove piste di studio, non ancora percorse”. Sono le parole di don Michele Giannone, delegato per il Giubileo oronziano di mons. Michele Seccia, vescovo di Lecce, che aggiunge: “L’auspicio è che il dibattito sulla figura del protomartire appulo superi i confini dei circoli intellettuali e raggiunga sempre più persone, facendo sorgere tra i fedeli un rinnovato amore per le più antiche e profonde radici cristiane della nostra terra”.