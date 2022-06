Diocesi: Lamezia Terme, al via stasera i festeggiamenti in onore dei Santi apostoli Pietro e Paolo

Entrano nel vivo i festeggiamenti in onore dei Santi apostoli Pietro e Paolo, patroni della città e della diocesi di Lamezia Terme. Oggi, vigilia della solennità, alle ore 19 presiederà la celebrazione eucaristica in cattedrale l’amministratore diocesano, mons. Giuseppe Angotti, che amministrerà il sacramento della Confermazione.

Domani 29 giugno, solennità dei Santi patroni, la Chiesa lametina accoglierà mons. Cesare Di Pietro, vescovo ausiliare di Messina-Lipari-Santa Lucia del Mela, che celebrerà il pontificale delle ore 10.30 in cattedrale insieme al clero diocesano e religioso e la solenne concelebrazione serale alle 19.30 alla presenza delle autorità civili e militari. Seguirà la processione.

I temi del cammino sinodale della Chiesa e la preghiera per mons. Serafino Parisi, che sarà ordinato vescovo il prossimo 2 luglio a S. Severina e il 9 luglio farà il suo ingresso in diocesi, sono stati al centro del novenario di preghiera in preparazione alla festa della comunità parrocchiale della cattedrale guidato da don Carlo Cittadino.