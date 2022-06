Diocesi: Savona-Noli, le celebrazioni per i santi apostoli Pietro e Paolo

In occasione della solennità dei santi Pietro e Paolo, sono diverse le celebrazioni in programma nella diocesi di Savona-Noli. A Savona nella chiesa barocca di via Untoria intitolata al primo Papa della storia della Chiesa cattolica, nel pomeriggio di oggi, martedì 28 giugno, alle 18 sarà celebrata la messa che concluderà il triduo di preparazione. Domani, sono previsti alle 8.15 l’Ufficio delle Letture e le lodi, alle 9 la messa, alle 17.30 i vespri solenni, alle 18 e alle 21 ancora la messa. La liturgia serale sarà solenne e seguita da un momento di convivialità fraterna nel chiostro del convento dei Carmelitani Scalzi, che reggono la comunità.

Sempre a Savona, nella chiesa dell’Oltreletimbro dedicata al “soldato di Dio” domani sera alle si potrà partecipare all’elevazione spirituale musicale con il chitarrista e compositore savonese Renato Procopio.

A Finale Marina, nel pomeriggio di domani, alle 18 nella Collegiata San Giovanni Battista il vescovo Calogero Marino presiederà la messa solenne e alla sera dalle 20.30 lungo le vie e piazze del borgo avrà luogo la processione votiva. A Noli domani pomeriggio alle 18 nella concattedrale che porta il nome del patrono dei pescatori sarà celebrata la messa.