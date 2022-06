Mediterraneo: Cnca, a Napoli dal 30 giugno “E-Venti da Sud. Sui grovigli della complessità”

Il 30 giugno, il 1° e il 2 luglio si tiene a Napoli “E-Venti da Sud. Sui grovigli della complessità”, uno spazio aperto, promosso dal Cnca, a tutti coloro che coltivano l’idea di costruire percorsi che possano generare lessici e relazioni in grado di interrogare le sfide in atto localmente e nei contesti più ampi. Tre giorni per confrontarsi sui temi del Sud e del Mediterraneo, sulla complessità dei processi in cui siamo immersi, sulla tensione tra omogeneo e ibrido, tra chiusure e aperture, tra cambiamento e conservazione, sulla comunicazione e l’informazione.

Si tratta di un appuntamento in continuità con due eventi – le Assemblee biennali realizzate dal Cnca nella città di Spello e il percorso intrapreso con le realtà meridionali della Federazione – in cui operatrici e operatori si ritrovano impegnati in momenti di confronto e riflessione ad ampio respiro.

Tantissimi i relatori previsti nel programma, espressione di percorsi professionali e organizzativi differenti, che interverranno in sei diverse sedi della città, dal centro storico a Scampia: Cristina Alga, Livia Apa, Sacha Biazzo, Aida Aicha Bodian, Maurizio Braucci, Vittorio Cogliati Dezza, Annalisa Corrado, Marco Esposito, Djarah Kan, Fabio Landolfo, Simona Lanzoni, Marwa Mahmoud, Angelo Moretti, Samanta Musarò, Nicolò Porcelluzzi, Marco Ranieri, Vanessa Roghi, Armida Salvati, Antonia Chiara Scardicchio, Antonio Scotti, Simona Taliani, Raffaele Alberto Ventura, Federica Vittori.

Il 1° luglio mattina è previsto un set acustico con Francesco Di Bella, cantautore e leader del gruppo musicale 24 Grana, accompagnato alla chitarra da Francesco Bruno.

Per leggere il programma e iscriversi: https://www.cnca.it/events/assemblea-nazionale-del-cnca/.

L’evento è realizzato all’interno di “Iea! Inclusione, emancipazione, agency per combattere le disuguaglianze”, un progetto finanziato da Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, annualità 2020, Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore di cui all’art. 72 del decreto legislativo n.117/2017 e gode del patrocinio del Comune di Napoli.