Diocesi: Belluno-Feltre, messaggio di cordoglio per la morte di Leonardo Del Vecchio

In un messaggio di “vicinanza per i familiari, le maestranze e i dirigenti di Luxottica”, la diocesi di Belluno-Feltre esprime il proprio cordoglio per la morte, ieri a Milano, dell’imprenditore Leonardo Del Vecchio. Nel messaggio il vescovo Renato Marangoni ricorda che quello che “Leonardo Del Vecchio è stato per le nostre vallate, nelle quali venne da migrante, avviando un’industria che con il passare del tempo ha raggiunto una caratura internazionale. Così per tanti decenni egli ha assicurato migliaia di posti di lavoro alla nostra provincia, che negli anni precedenti aveva conosciuto il dramma dell’emigrazione. Vogliamo esprimere gratitudine anche per l’aiuto concreto con cui il cav. Del Vecchio e la sua Azienda hanno manifestato solidarietà alle iniziative delle comunità parrocchiali del territorio”.