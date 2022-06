Volontariato: Mani Tese, tornano i campi estivi per giovani su pace e giustizia sociale

Torna l’estate di Mani Tese, l’Ong che da oltre 58 anni si batte per la giustizia nel mondo e che durante il periodo estivo propone attività di volontariato e formazione per ragazzi e ragazze. I campi estivi di Mani Tese sono un’occasione preziosa per condividere un impegno di solidarietà e di giustizia. Propongono attività di formazione, lavoro e volontariato sulle grandi sfide globali del nostro tempo – come povertà, crisi ambientali, schiavitù moderne – e permettono di sperimentare buone pratiche di sostenibilità. Tutti i campi sono organizzati nel rispetto dei comportamenti utili alla prevenzione del Covid-19. Il tema della pace sarà comune a tutti i campi estivi, che avranno un unico titolo (“Facciamo la pace, seminiamo giustizia!”) e verrà declinato attraverso approfondimenti sulla giustizia ambientale, economica e sociale e attraverso pratiche di volontariato e sviluppo sostenibile. Tutte le info sui luoghi e modalità dei campi estivi sono sul sito https://www.manitese.it/campi-estivi-mani-tese.