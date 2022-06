Persone disabili: Cei, al via il 3 giugno a Roma il primo convegno del Servizio nazionale

(Foto archivio)

Si svolgerà il 3 e il 4 giugno a Roma il primo convegno nazionale del Servizio nazionale per la pastorale delle persone con disabilità della Cei. Si intitola “Noi non loro. La disabilità nella Chiesa” ed è ospitato al Carpegna Palace. Il primo appuntamento è il seminario precongressuale dedicato alle “forme dell’abitare”. Alle ore 8 mons. Stefano Russo, segretario generale Cei, presiederà la Messa. Alle 9.30, l’introduzione ai lavori della tavola rotonda, a cura del vescovo. Il dibattito sarà un “confronto tra istituzioni, diocesi, associazioni, movimenti e congregazioni”. Interverranno: Erika Stefani, ministro per la disabilità, mons. Giuseppe Baturi, vicepresidente Cei e arcivescovo di Cagliari, Serafino Corti, direttore del Dipartimento disabilità della Fondazione Sospiro, Roberto Speziale, presidente nazionale Anffas, p. Carmine Arice, superiore generale Cottolengo. Modera il giornalista del Sir, Riccardo Benotti.

Nel pomeriggio, il convegno entra nel vivo: alle 14.30, il momento della preghiera. Subito dopo, i saluti istituzionali con suor Veronica Donatelllo, responsabile del Servizio nazionale per le persone con disabilità. Roberto Franchini, docente di Pedagogia all’Università Cattolica Sacro Cuore, parlerà delle “Parole chiave della disabilità: dall’indipendenza all’appartenenza”; John Swinton, professor in Practical Theology and Pastoral care at the University of Aberdeen in Scotland, affronterà il tema “Essere umani significa appartenere: una visione pastorale della disabilità e dell’umanità”. Infine, mons. Erio Castellucci, arcivescovo di Modena-Nonantola e vescovo di Carpi,

consultore della Segreteria del Sinodo dei Vescovi, parlerà del “Cammino sinodale: noi non loro. La disabilità nella Chiesa”. Alle 19, la prima giornata del convegno si conclude con la visita privata ai Musei vaticani.

L’indomani, dalle 8.15 interverrà il gesuita Justin Glyn, Lecturer in Canon Law and General Counsel of the Astralian Province of the Society of Jesus, sul tema “Noi non loro, teologia della disabilità e del ruolo delle persone disabili nella Chiesa”. Dalle 9.10, sarà il momento delle sessioni parallele divise nelle tre aree: operatori pastorali: conoscere, invitare, accogliere, includere; trutture diurne e residenziali: benessere fisico, psicologico e spirituale; associazioni di persone con disabilità e di famiglie: l’azione nel contesto delle transizioni dalla scuola al mondo del lavoro. Infine, dalle 16.30, le conclusioni tracciate da Hans Reinders, docente di antropologia ed etica, e da suor Veronica Donatello, responsabile del Servizio nazionale per le persone con disabilità.