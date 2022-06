Ucraina: Corrado (Cei), “100 giorni di guerra, comunichiamo la pace. Grazie a quanti dai territori di conflitti favoriscono ponti di comprensione”

“Questa settimana culminerà con un triste primato: il 100° giorno di guerra nel cuore dell’Europa”. Lo ricorda il direttore dell’Ufficio nazionale per le Comunicazioni sociali della Cei, Vincenzo Corrado, nella newsletter diffusa oggi. “Alla vigilia del 76° anniversario della Repubblica italiana, lo sguardo si allarga per cercare di tessere una trama che aiuti a leggere il presente con una memoria viva e aperta al futuro”, prosegue, notando che “i pensieri e le riflessioni si affollano nella mente. E il tutto diventa un’invocazione all’umanità: …perché non avvenga mai più!”. “In questo, giornalisti e operatori della comunicazione, nel loro impegno quotidiano, possono aiutare a compiere un passo in avanti verso la Verità”, ammonisce Corrado: “Non quella dettata dal proprio individualismo, ma quella che sa generare percorsi di pace e aiuta a leggere dentro la storia. Grazie a quanti, in queste ore, rischiando la propria vita sui territori dei conflitti in corso, non cercano consenso alle opinioni ma favoriscono ponti di comprensione”.